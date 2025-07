Vide-grenier Guébling

Vide-grenier Guébling dimanche 21 septembre 2025.

Vide-grenier

Guébling Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 06:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Guébling vous invite à chiner lors de son vide grenier et à profiter de ses animations, jeux d’enfants, mini-ferme et exposition de tracteurs

Restauration et buvette sur placeTout public

0 .

Guébling 57260 Moselle Grand Est +33 6 71 10 54 69

English :

Guébling invites you to come bargain hunting at its garage sale and to enjoy its entertainment, children’s games, mini-farm and tractor exhibition

Catering and refreshments on site

German :

Guébling lädt Sie ein, bei seinem Flohmarkt zu stöbern und von seinen Animationen, Kinderspielen, Minibauernhof und Traktorausstellung zu profitieren

Essen und Trinken vor Ort

Italiano :

Guébling vi invita a venire a contrattare al suo mercatino e a godervi l’animazione, i giochi per bambini, la mini-fattoria e l’esposizione di trattori

Ristorazione e rinfreschi in loco

Espanol :

Guébling le invita a venir a regatear en su venta de garaje y a disfrutar de sus animaciones, juegos infantiles, minigranja y exposición de tractores

Catering y refrescos in situ

L’événement Vide-grenier Guébling a été mis à jour le 2025-07-23 par OT DU PAYS SAULNOIS