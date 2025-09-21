Vide grenier Guérin

Vide grenier Guérin dimanche 21 septembre 2025.

Vide grenier

Guérin Lot-et-Garonne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Vide grenier

2 euros le mètre (photocopie carte d’identité obligatoire)

Café offert aux exposants , restauration sur place . .

Guérin 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 93 20 61

English : Vide grenier

German : Vide grenier

Italiano :

Espanol : Vide grenier

L’événement Vide grenier Guérin a été mis à jour le 2025-08-20 par OT Coteaux et Landes de Gascogne