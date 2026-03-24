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Vide grenier Guinarthe-Parenties

Vide grenier Guinarthe-Parenties

Vide grenier Guinarthe-Parenties dimanche 19 avril 2026.

Adresse : Salle du trait d'union et fronton

Ville : 64390 Guinarthe-Parenties

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : 3 3 8 Tarif de base plein tarif

Vide grenier

Salle du trait d’union et fronton Guinarthe-Parenties Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

A l’affût de la bonne affaire ? Venez nombreux chiner à l’occasion d’un des premiers vide-greniers du printemps 2026 ! Une buvette et une possibilité de restauration sont possibles sur place.   .

Salle du trait d’union et fronton Guinarthe-Parenties 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 54 11 13 

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Guinarthe-Parenties a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Béarn des Gaves