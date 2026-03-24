Vide grenier Guinarthe-Parenties
Vide grenier Guinarthe-Parenties dimanche 19 avril 2026.
Vide grenier
Salle du trait d’union et fronton Guinarthe-Parenties Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 3 – 3 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
A l’affût de la bonne affaire ? Venez nombreux chiner à l’occasion d’un des premiers vide-greniers du printemps 2026 ! Une buvette et une possibilité de restauration sont possibles sur place. .
Salle du trait d’union et fronton Guinarthe-Parenties 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 54 11 13
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Guinarthe-Parenties a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Béarn des Gaves