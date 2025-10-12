Vide grenier Habas
Vide grenier Habas dimanche 12 octobre 2025.
Vide grenier
Salle des sports et jardin d’enfants Habas Landes
Venez assister à ce vide-greniers organisé par l’US de Habas. Entrée gratuite. Restauration et buvette sur place.
Salle des sports et jardin d’enfants Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 32 69 31
English : Vide grenier
Come and attend this garage sale organized by US de Habas. Free admission. Catering and refreshments on site.
German : Vide grenier
Besuchen Sie diesen Flohmarkt, der von der US de Habas organisiert wird. Der Eintritt ist frei. Essen und Trinken vor Ort.
Italiano :
Partecipate a questo mercatino organizzato dall’US de Habas. Ingresso libero. Catering e rinfreschi in loco.
Espanol : Vide grenier
Ven a esta venta de garaje organizada por US de Habas. Entrada gratuita. Catering y refrescos in situ.
L’événement Vide grenier Habas a été mis à jour le 2025-09-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans