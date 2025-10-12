Vide grenier Habas

Vide grenier Habas dimanche 12 octobre 2025.

Salle des sports et jardin d’enfants Habas Landes

Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12

2025-10-12

Venez assister à ce vide-greniers organisé par l’US de Habas. Entrée gratuite. Restauration et buvette sur place.
Salle des sports et jardin d’enfants Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 32 69 31 

English : Vide grenier

Come and attend this garage sale organized by US de Habas. Free admission. Catering and refreshments on site.

German : Vide grenier

Besuchen Sie diesen Flohmarkt, der von der US de Habas organisiert wird. Der Eintritt ist frei. Essen und Trinken vor Ort.

Italiano :

Partecipate a questo mercatino organizzato dall’US de Habas. Ingresso libero. Catering e rinfreschi in loco.

Espanol : Vide grenier

Ven a esta venta de garaje organizada por US de Habas. Entrada gratuita. Catering y refrescos in situ.

