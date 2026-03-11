Informations pratiques

Habas

Vide grenier

Salle des sports Habas Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 08:00:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Vide grenier organisé par US Habas. Restauration rapide et buvette sur place. Entrée libre.

Vide grenier organisé par US Habas. Restauration rapide et buvette sur place. Entrée libre. .

Salle des sports Habas 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 32 69 31

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English : Vide grenier

Garage sale in Habas, Tuesday July 14th, organized by the ACCA, at the sports hall and surrounding area. Food and refreshments available all day. Admission free.

L’événement Vide grenier Habas a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Pays d’Orthe et Arrigans