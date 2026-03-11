Vide grenier Habas
dimanche 11 octobre 2026 · Habas
Informations pratiques
Habas
Vide grenier
Salle des sports Habas Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Vide grenier organisé par US Habas. Restauration rapide et buvette sur place. Entrée libre.
Vide grenier organisé par US Habas. Restauration rapide et buvette sur place. Entrée libre. .
Salle des sports Habas 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 32 69 31
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English : Vide grenier
Garage sale in Habas, Tuesday July 14th, organized by the ACCA, at the sports hall and surrounding area. Food and refreshments available all day. Admission free.
L’événement Vide grenier Habas a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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