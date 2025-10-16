Vide-grenier (Halle George Brassens) Brive-la-Gaillarde

La ville de Brive organise un vide-greniers afin d’aider les étudiants dans leur installation sur le territoire.

Pour pouvoir y accéder il suffira de présenter leur carte étudiante.

Collecte de vaisselle (assiettes, tasses, verres, ustensiles, etc) propre et non cassée dont vous souhaitez vous séparer,

– Des livres à donner,

– Du petit mobilier (type chaise de salle à manger, de bureau, lampe, petite table basse ou de chevet…),

– Du petit électroménager propre et qui fonctionne (micro-ondes, bouilloire, grille-pain, fer à repasser, four…),

– De la décoration (vase, miroir, coussins, tapis…)

Pas de vêtements ni de linge de lit.

De 12h à 18h.

Collecte avant le 10 octobre au Service enseignement supérieur et formation. .

Place du 14 Juillet Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 81 88

