Vide-grenier (Halle George Brassens) Brive-la-Gaillarde
Vide-grenier (Halle George Brassens) Brive-la-Gaillarde jeudi 16 octobre 2025.
Vide-grenier (Halle George Brassens)
Place du 14 Juillet Brive-la-Gaillarde
Début : 2025-10-16
fin : 2025-10-16
2025-10-16
La ville de Brive organise un vide-greniers afin d’aider les étudiants dans leur installation sur le territoire.
Pour pouvoir y accéder il suffira de présenter leur carte étudiante.
Collecte de vaisselle (assiettes, tasses, verres, ustensiles, etc) propre et non cassée dont vous souhaitez vous séparer,
– Des livres à donner,
– Du petit mobilier (type chaise de salle à manger, de bureau, lampe, petite table basse ou de chevet…),
– Du petit électroménager propre et qui fonctionne (micro-ondes, bouilloire, grille-pain, fer à repasser, four…),
– De la décoration (vase, miroir, coussins, tapis…)
Pas de vêtements ni de linge de lit.
De 12h à 18h.
Collecte avant le 10 octobre au Service enseignement supérieur et formation. .
Place du 14 Juillet Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 81 88
