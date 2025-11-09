Vide Grenier Hasparren
Vide Grenier Hasparren dimanche 9 novembre 2025.
Vide Grenier
Place Harana Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Toute la journée, buvette et restauration sur place.
Arrivée à 6h30 pour les exposants, prévoir sa chaise. .
Place Harana Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 42 11 16
