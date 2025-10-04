Vide grenier L’arche de la Vallée Hauterives
Vide grenier
L’arche de la Vallée 1000 route du Laris Hauterives Drôme
Tarif : – –
Début : 2025-10-04 09:00:00
fin : 2025-10-04 17:00:00
2025-10-04
Pour les visiteurs venez dénicher les objets de vos envies en soutenant une bonne cause !
L’arche de la Vallée 1000 route du Laris Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 93 76 82 s.ramsamy@arche-lavallee.org
English :
For visitors: come and find the items you want while supporting a good cause!
German :
Für die Besucher: Stöbern Sie nach den Objekten Ihrer Wünsche und unterstützen Sie dabei einen guten Zweck!
Italiano :
Per i visitatori: venite a trovare gli articoli che desiderate e sostenete una buona causa!
Espanol :
Para los visitantes: ¡vengan a buscar los artículos que deseen y apoyen una buena causa!
