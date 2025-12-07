Vide grenier Hauterives
Vide grenier Hauterives dimanche 7 décembre 2025.
Vide grenier
Gymnase Hauterives Drôme
Début : 2025-12-07 06:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Venez chiner, dénicher des pépites, vider vos placards… ou simplement profiter de l’ambiance conviviale de notre association. Votre présence compte venez passer un super moment avec nous !
Gymnase Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 49 63 19
English :
Come and browse, find nuggets, clear out your cupboards? or simply enjoy the friendly atmosphere of our association. Your presence counts: come and have a great time with us!
German :
Kommen Sie zum Stöbern, finden Sie Nuggets, räumen Sie Ihre Schränke aus oder genießen Sie einfach die freundliche Atmosphäre unseres Vereins. Ihre Anwesenheit zählt: Kommen Sie und verbringen Sie eine tolle Zeit mit uns!
Italiano :
Venite a trovare qualche affare, a svuotare i vostri armadi o semplicemente a godervi l’atmosfera amichevole della nostra associazione. La vostra presenza conta: venite a divertirvi con noi!
Espanol :
Venga a buscar gangas, a vaciar sus armarios… o simplemente a disfrutar del agradable ambiente de nuestra asociación. Tu presencia cuenta: ¡ven y pásalo en grande con nosotros!
