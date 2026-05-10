Hauteville

Vide-grenier

Hauteville Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Hauteville Loisirs organise un vide grenier. Restauration et buvette.

Hauteville Loisirs organise un vide grenier. Restauration et buvette. .

Hauteville 02120 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 09 75 41

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English :

Hauteville Loisirs organizes a garage sale. Catering and refreshments.

L’événement Vide-grenier Hauteville a été mis à jour le 2026-05-10 par OT du Pays de Thiérache