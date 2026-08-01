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Vide-grenier Rue des Halles Hendaye

dimanche 16 août 2026 · Rue des Halles · Hendaye

Vide-grenier Rue des Halles Hendaye

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
Rue des Halles
Adresse
Halles de Gaztelu
Ville
64700 Hendaye
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Hendaye

Vide-grenier

Rue des Halles Halles de Gaztelu Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 08:30:00
fin : 2026-08-16 14:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Organisé par Hendaye Bidassoa Surf Club / Hendaia Uretan.

Inscriptions avant le 10 août.   .

Rue des Halles Halles de Gaztelu Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 25 36 63 

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Hendaye a été mis à jour le 2026-08-08 par Hendaye Tourisme & Commerce

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