Vide-grenier Rue des Halles Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Vide-grenier

Rue des Halles Halles de Gaztelu Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 08:30:00

fin : 2026-08-16 14:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Organisé par Hendaye Bidassoa Surf Club / Hendaia Uretan.

Inscriptions avant le 10 août. .

Rue des Halles Halles de Gaztelu Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 25 36 63

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Hendaye a été mis à jour le 2026-08-08 par Hendaye Tourisme & Commerce