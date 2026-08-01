AGENDA · Hendaye
Vide-grenier Rue des Halles Hendaye
dimanche 16 août 2026 · Rue des Halles · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Vide-grenier
Rue des Halles Halles de Gaztelu Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 08:30:00
fin : 2026-08-16 14:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Organisé par Hendaye Bidassoa Surf Club / Hendaia Uretan.
Inscriptions avant le 10 août. .
Rue des Halles Halles de Gaztelu Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 25 36 63
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Hendaye a été mis à jour le 2026-08-08 par Hendaye Tourisme & Commerce
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