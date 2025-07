Vide grenier rue du Soleil Hettange-Grande

Vide grenier rue du Soleil Hettange-Grande dimanche 31 août 2025.

Vide grenier

rue du Soleil Soetrich Hettange-Grande Moselle

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-31 06:30:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

2025-08-31

L’AS Soetrich organise son vide grenier !

Buvette et restauration sur place. Réservation obligatoire.Tout public

rue du Soleil Soetrich Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 6 17 78 10 66

English :

AS Soetrich organizes its garage sale!

Refreshments and catering on site. Reservations required.

German :

Der AS Soetrich organisiert seinen Flohmarkt!

Getränke und Speisen vor Ort. Reservierung erforderlich.

Italiano :

L’AS Soetrich organizza la sua vendita di garage!

Rinfresco e cibo in loco. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

AS Soetrich organiza su venta de garaje

Refrescos y comida in situ. Imprescindible reservar.

L’événement Vide grenier Hettange-Grande a été mis à jour le 2025-07-23 par OT CATTENOM ET ENVIRONS