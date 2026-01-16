Vide-grenier Espace de Wendel Hombourg-Haut
Vide-grenier Espace de Wendel Hombourg-Haut dimanche 1 février 2026.
Vide-grenier
Espace de Wendel 10 rue du stade Hombourg-Haut Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-01 07:00:00
fin : 2026-02-01 18:00:00
Date(s) :
2026-02-01
Vide-grenier organisé par l’association Traditions de Hombourg-Haut. Pour les exposants, informations et inscriptions à faire rapidement par téléphone.Tout public
0 .
Espace de Wendel 10 rue du stade Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 6 72 67 10 12
English :
Garage sale organized by the Traditions de Hombourg-Haut association. For exhibitors, information and registration by telephone.
L’événement Vide-grenier Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-01-16 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH