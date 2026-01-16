Vide-grenier Espace de Wendel Hombourg-Haut

Vide-grenier

Espace de Wendel 10 rue du stade Hombourg-Haut Moselle

Gratuit

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-01 07:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

2026-02-01

Vide-grenier organisé par l’association Traditions de Hombourg-Haut. Pour les exposants, informations et inscriptions à faire rapidement par téléphone.Tout public

Espace de Wendel 10 rue du stade Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 6 72 67 10 12

Garage sale organized by the Traditions de Hombourg-Haut association. For exhibitors, information and registration by telephone.

L’événement Vide-grenier Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-01-16 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH