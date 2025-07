Vide grenier Hostun

Vide grenier Hostun vendredi 8 août 2025.

Saint Martin d’Hostun Hostun Drôme

Début : Vendredi 2025-08-08 06:00:00

2025-08-08

Le comité des fêtes vous accueille cette année encore à Saint Martin d’Hostun pour son vide greniers !

Vendez, chinez, flânez dans notre joli village et venez boire un verre et déguster nos petites spécialités au chapiteau du comité !

Saint Martin d’Hostun Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 75 00 73 comitedesfeteslabaumedhostun@gmail.com

English :

The Comité des fêtes welcomes you to Saint Martin d’Hostun for its annual garage sale!

Sell, bargain, stroll through our pretty village and enjoy a drink and our specialities in the committee’s marquee!

German :

Das Festkomitee empfängt Sie auch dieses Jahr wieder in Saint Martin d’Hostun zu seinem « vide greniers »!

Verkaufen Sie, stöbern Sie, schlendern Sie durch unser schönes Dorf und kommen Sie auf ein Glas und unsere kleinen Spezialitäten im Festzelt des Komitees vorbei!

Italiano :

Anche quest’anno il Comitato Fetes vi accoglie a Saint Martin d’Hostun per il suo mercatino!

Vendete, contrattate, passeggiate nel nostro grazioso villaggio e venite a bere e a gustare le nostre specialità nel tendone del comitato!

Espanol :

Un año más, el Comité de Fetes le da la bienvenida a Saint Martin d’Hostun para su venta de garaje

Vende, regatea, pasea por nuestro bonito pueblo y ven a tomar algo y degustar nuestras especialidades en la carpa del comité

