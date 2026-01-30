Vide-grenier Terrain de foot le Sacré Coeur Hudimesnil
Vide-grenier Terrain de foot le Sacré Coeur Hudimesnil dimanche 17 mai 2026.
Vide-grenier
Terrain de foot le Sacré Coeur Le Sacré Cœur Hudimesnil Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 07:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00
Date(s) :
2026-05-17
28e édition
150 exposants
2 € ml
toilettes, buvette, restauration sur place
Réservations 06 30 04 52 08 06 78 81 49 53 .
Terrain de foot le Sacré Coeur Le Sacré Cœur Hudimesnil 50510 Manche Normandie +33 6 14 88 78 34 jeanjacquesherard@sfr.fr
English : Vide-grenier
