Vide-grenier Terrain de foot le Sacré Coeur Hudimesnil

Vide-grenier

Terrain de foot le Sacré Coeur Le Sacré Cœur Hudimesnil Manche

Début : 2026-05-17 07:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

2026-05-17

28e édition

150 exposants

2 € ml

toilettes, buvette, restauration sur place

Réservations 06 30 04 52 08 06 78 81 49 53 .

Terrain de foot le Sacré Coeur Le Sacré Cœur Hudimesnil 50510 Manche Normandie +33 6 14 88 78 34 jeanjacquesherard@sfr.fr

