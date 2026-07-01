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AGENDA · Hymont

Vide grenier Hymont

dimanche 19 juillet 2026 · Hymont

Vide grenier Hymont

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
Rue de la Grande Rangée et Rue Solenval
Ville
88500 Hymont
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Hymont

Vide grenier

Rue de la Grande Rangée et Rue Solenval Hymont Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 07:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Vide grenier.
Organisé par les Amis de la Saule.
Buvette et restauration sur place.Tout public
0  .

Rue de la Grande Rangée et Rue Solenval Hymont 88500 Vosges Grand Est +33 6 71 48 82 66  lesamisdelasaule@gmail.com

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English :

Yard sale.
Organized by the Friends of La Saule.
Refreshments and food available on site.

L’événement Vide grenier Hymont a été mis à jour le 2026-07-06 par OT MIRECOURT

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