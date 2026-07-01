Informations pratiques

Hymont

Vide grenier

Rue de la Grande Rangée et Rue Solenval Hymont Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 07:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Vide grenier.

Organisé par les Amis de la Saule.

Buvette et restauration sur place.Tout public

0 .

Rue de la Grande Rangée et Rue Solenval Hymont 88500 Vosges Grand Est +33 6 71 48 82 66 lesamisdelasaule@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Yard sale.

Organized by the Friends of La Saule.

Refreshments and food available on site.

L’événement Vide grenier Hymont a été mis à jour le 2026-07-06 par OT MIRECOURT