Vide grenier Hymont
dimanche 19 juillet 2026 · Hymont
Informations pratiques
Hymont
Vide grenier
Rue de la Grande Rangée et Rue Solenval Hymont Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 07:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Vide grenier.
Organisé par les Amis de la Saule.
Buvette et restauration sur place.Tout public
0 .
Rue de la Grande Rangée et Rue Solenval Hymont 88500 Vosges Grand Est +33 6 71 48 82 66 lesamisdelasaule@gmail.com
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English :
Yard sale.
Organized by the Friends of La Saule.
Refreshments and food available on site.
L’événement Vide grenier Hymont a été mis à jour le 2026-07-06 par OT MIRECOURT