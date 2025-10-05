Vide grenier Ici Mayotte 368 chemin des roseaux Biscarrosse

Vide grenier Ici Mayotte 368 chemin des roseaux Biscarrosse dimanche 5 octobre 2025.

Vide grenier Ici Mayotte

368 chemin des roseaux 368 Chemin des Roseaux Biscarrosse Landes

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

L’association « Ici Mayotte » de Biscarrosse organise son vide grenier annuel sur le terrain du camping « Mervilla parks Mayotte vacances »

Une restauration et une buvette sont prévues sur place. .

368 chemin des roseaux 368 Chemin des Roseaux Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 40 29 79 icimayotte@gmail.com

English : Vide grenier Ici Mayotte

German : Vide grenier Ici Mayotte

Italiano :

Espanol : Vide grenier Ici Mayotte

L’événement Vide grenier Ici Mayotte Biscarrosse a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Grands Lacs