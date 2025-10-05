Vide grenier Salle des fêtes Iffendic
Vide grenier Salle des fêtes Iffendic dimanche 5 octobre 2025.
Vide grenier
Salle des fêtes Boulevard Saint Michel Iffendic Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 08:00:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
2ème édition organisée par Espoir gym Iffendic
5€ la table
De 8h à 17h à la salle des fêtes
Inscriptions 07 87 78 47 05 ou à yvan.couraleau@orange.fr .
Salle des fêtes Boulevard Saint Michel Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 87 78 47 05
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Vide grenier Iffendic a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Montfort Communauté