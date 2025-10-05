Vide grenier Salle des fêtes Iffendic

Vide grenier Salle des fêtes Iffendic dimanche 5 octobre 2025.

Vide grenier

Salle des fêtes Boulevard Saint Michel Iffendic Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-05 08:00:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

2ème édition organisée par Espoir gym Iffendic

5€ la table

De 8h à 17h à la salle des fêtes

Inscriptions 07 87 78 47 05 ou à yvan.couraleau@orange.fr .

Salle des fêtes Boulevard Saint Michel Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 87 78 47 05

L’événement Vide grenier Iffendic a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Montfort Communauté