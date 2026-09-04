Informations pratiques

Iffendic

Vide grenier

Boulevard Saint Michel Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Le dimanche 4 octobre, le club de gym Espoir Iffendic organise un vide grenier de 9h à 17h à la salle des fêtes d’Iffendic.

5€ la table, sur inscription. .

Boulevard Saint Michel Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 87 78 47 05

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English :

L’événement Vide grenier Iffendic a été mis à jour le 2026-09-04 par OT – Montfort Communauté