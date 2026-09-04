AGENDA · Iffendic
Vide grenier Iffendic
dimanche 4 octobre 2026 · Iffendic
Informations pratiques
Iffendic
Vide grenier
Boulevard Saint Michel Iffendic Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Le dimanche 4 octobre, le club de gym Espoir Iffendic organise un vide grenier de 9h à 17h à la salle des fêtes d’Iffendic.
5€ la table, sur inscription. .
Boulevard Saint Michel Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 87 78 47 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide grenier Iffendic a été mis à jour le 2026-09-04 par OT – Montfort Communauté
À voir aussi à Iffendic (Ille-et-Vilaine)
- Visite commentée du site archéologique de Boutavent, Site médiéval de Boutavent, Iffendic 19 septembre 2026
- Atelier Fouille sur le site archéologique de Boutavent, Site médiéval de Boutavent, Iffendic 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visite, atelier archéo et concert au Domaine de Boutavent Iffendic 19 septembre 2026
- Concert sur le site archéologique de Boutavent, Site médiéval de Boutavent, Iffendic 19 septembre 2026
- Fête 1001 Surpises Iffendic 26 septembre 2026