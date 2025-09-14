Vide grenier Jallerange
Vide grenier Jallerange dimanche 14 septembre 2025.
Salle des Fêtes Jallerange Doubs
Début : 2025-09-14 07:00:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
2025-09-14
Vide grenier organisé par l’Association Détente et Loisirs de Jallerange. Restauration et buvette sur place. Concert de 11 h 30 à 14 h 30 avec Maughan & The Lazy Riders. .
Salle des Fêtes Jallerange 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 63 39 38
