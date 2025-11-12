Vide grenier

Allée Julie Beaufils Janzé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 09:00:00

fin : 2026-02-08 16:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Venez rejoindre notre vide-grenier convivial organisé par le Handball Janzé.

Installation pour les exposants de 6h30 à 8h30.

De 9h00 à 16h00, vous pourrez chiner vêtements, livres, jouets, objets de décoration et bien d’autres trésors. dans une ambiance chaleureuse et festive.

Une buvette et petite restauration seront à disposition pour ponctuer la journée de moments gourmands. .

Allée Julie Beaufils Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 75 38 49 12

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vide grenier Janzé a été mis à jour le 2025-11-12 par Roche aux Fées Communauté