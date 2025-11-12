Vide grenier Janzé
Vide grenier Janzé dimanche 8 février 2026.
Vide grenier
Allée Julie Beaufils Janzé Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-08 09:00:00
fin : 2026-02-08 16:00:00
2026-02-08
Venez rejoindre notre vide-grenier convivial organisé par le Handball Janzé.
Installation pour les exposants de 6h30 à 8h30.
De 9h00 à 16h00, vous pourrez chiner vêtements, livres, jouets, objets de décoration et bien d’autres trésors. dans une ambiance chaleureuse et festive.
Une buvette et petite restauration seront à disposition pour ponctuer la journée de moments gourmands. .
Allée Julie Beaufils Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 75 38 49 12
L’événement Vide grenier Janzé a été mis à jour le 2025-11-12 par Roche aux Fées Communauté