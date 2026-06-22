Vide-grenier Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert
Vide-grenier Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert dimanche 12 juillet 2026.
Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert
Vide-grenier
Pré de Forgeneuve Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Parc ombragé, buvette et restauration sur place. .
Pré de Forgeneuve Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 43 66 20
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert a été mis à jour le 2026-06-22 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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