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Vide-grenier Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert

Vide-grenier Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert

Vide-grenier Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert dimanche 12 juillet 2026.

Adresse
Pré de Forgeneuve
Ville
24300 Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert
Département
Dordogne
Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Tarif

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert

Vide-grenier

Pré de Forgeneuve Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Parc ombragé, buvette et restauration sur place.   .

Pré de Forgeneuve Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 43 66 20 

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert a été mis à jour le 2026-06-22 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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