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AGENDA · Joncy

VIDE GRENIER JONCY Joncy

dimanche 30 août 2026 · Joncy

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Adresse
Aire des garandots
Ville
71460 Joncy
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Joncy

VIDE GRENIER JONCY

Aire des garandots Joncy Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Le comité des fêtes de Joncy organise son traditionnel vide grenier le dimanche 30 août 2026. Sans réservation préalable pour les exposants, 1€ le mètre linéaire. Ouverture exposants 6h, ouverture public 7h. Petite restauration et buvette sur place. Nous vous attendons nombreux !   .

Aire des garandots Joncy 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   comitedesfetesjoncy@gmail.com

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English : VIDE GRENIER JONCY

L’événement VIDE GRENIER JONCY Joncy a été mis à jour le 2026-08-12 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II