Informations pratiques

Joncy

VIDE GRENIER JONCY

Aire des garandots Joncy Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Le comité des fêtes de Joncy organise son traditionnel vide grenier le dimanche 30 août 2026. Sans réservation préalable pour les exposants, 1€ le mètre linéaire. Ouverture exposants 6h, ouverture public 7h. Petite restauration et buvette sur place. Nous vous attendons nombreux ! .

Aire des garandots Joncy 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetesjoncy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : VIDE GRENIER JONCY

L’événement VIDE GRENIER JONCY Joncy a été mis à jour le 2026-08-12 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II