VIDE GRENIER JONCY Joncy
dimanche 30 août 2026 · Joncy
Informations pratiques
Joncy
VIDE GRENIER JONCY
Aire des garandots Joncy Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Le comité des fêtes de Joncy organise son traditionnel vide grenier le dimanche 30 août 2026. Sans réservation préalable pour les exposants, 1€ le mètre linéaire. Ouverture exposants 6h, ouverture public 7h. Petite restauration et buvette sur place. Nous vous attendons nombreux ! .
Aire des garandots Joncy 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetesjoncy@gmail.com
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English : VIDE GRENIER JONCY
L’événement VIDE GRENIER JONCY Joncy a été mis à jour le 2026-08-12 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II