VIDE GRENIER Jublains

VIDE GRENIER Jublains dimanche 7 septembre 2025.

VIDE GRENIER

Lotissement de la Boissière Jublains Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 08:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Une occasion de dénicher de jolies choses !

Organisé par l’association APE Jublains et Hambers

Ouvert à tous. .

Lotissement de la Boissière Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 6 09 20 59 46 ape.hambersjublains@gmail.com

English :

An opportunity to find beautiful things!

German :

Eine Gelegenheit, hübsche Dinge zu ergattern!

Italiano :

Un’opportunità per trovare cose belle!

Espanol :

Una oportunidad para encontrar cosas bonitas

