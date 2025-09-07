VIDE GRENIER Jublains
VIDE GRENIER Jublains dimanche 7 septembre 2025.
VIDE GRENIER
Lotissement de la Boissière Jublains Mayenne
Début : 2025-09-07 08:00:00
fin : 2025-09-07 18:00:00
2025-09-07
Une occasion de dénicher de jolies choses !
Organisé par l’association APE Jublains et Hambers
Ouvert à tous. .
Lotissement de la Boissière Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 6 09 20 59 46 ape.hambersjublains@gmail.com
English :
An opportunity to find beautiful things!
German :
Eine Gelegenheit, hübsche Dinge zu ergattern!
Italiano :
Un’opportunità per trovare cose belle!
Espanol :
Una oportunidad para encontrar cosas bonitas
L’événement VIDE GRENIER Jublains a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme Mayenne Co