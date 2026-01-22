Vide-grenier La Bazouge-de-Chemeré
Vide-grenier La Bazouge-de-Chemeré dimanche 26 avril 2026.
Vide-grenier
La Bazouge-de-Chemeré Mayenne
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Vide grenier emplacement gratuit Réservez au particuliers !
Renseignements et réservations au 0611372644 ou par messenger
Le Dimanche 26 avril 2026
Avec de nombreuses autres animations, spectacles à venir pour adulte et enfants toute la journée ….
Restauration et Buvette sur place ! .
La Bazouge-de-Chemeré 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 6 11 37 26 44
