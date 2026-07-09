Informations pratiques

La Bouillie

Vide grenier

11 Rue de l’Église La Bouillie Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Le vide grenier de l’amicale de La Bouillie.

Pour les exposants:

8€ les 3 mètres en extérieur,

2,5€ le mètre supplémentaire,

4€ la table 1m20 + 1 chaise en intérieur

Bulletin d’inscription disponible en mairie

Buvette et restauration sur place. .

11 Rue de l’Église La Bouillie 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 84 43 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide grenier La Bouillie a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor