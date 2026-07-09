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AGENDA · La Bouillie

Vide grenier La Bouillie

dimanche 27 septembre 2026 · La Bouillie

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
11 Rue de l'Église
Ville
22240 La Bouillie
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

La Bouillie

Vide grenier

11 Rue de l’Église La Bouillie Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Le vide grenier de l’amicale de La Bouillie.

Pour les exposants:
8€ les 3 mètres en extérieur,
2,5€ le mètre supplémentaire,
4€ la table 1m20 + 1 chaise en intérieur

Bulletin d’inscription disponible en mairie
Buvette et restauration sur place.   .

11 Rue de l’Église La Bouillie 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 84 43 88 

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English :

L’événement Vide grenier La Bouillie a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor