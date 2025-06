Vide grenier – La Cavalerie 15 juin 2025 07:00

Aveyron

Vide grenier La Cavalerie Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Emplacement (2m)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-15

Vide grenier organisé par le Comité des Parents d’Elèves de l’école publique Jules Verne

Comme chaque année, l’APE organise son traditionnel vide grenier.

Alors n’hésitez plus, faites du tri dans vos placards et participez avec nous à cette journée. Ambiance conviviale garantie !

Buvette et snacks sur place

A l’Espace Robert Muret, de 8h à 16h 5 .

La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie +33 6 24 07 21 59 reservation.apejverne@yahoo.fr

English :

Flea market organized by the Parents’ Committee of the Jules Verne public school

German :

Flohmarkt, organisiert vom Elternausschuss der öffentlichen Schule Jules Verne

Italiano :

Mercatino delle pulci organizzato dal Comitato dei genitori della scuola pubblica Jules Verne

Espanol :

Mercadillo organizado por el Comité de Padres de la escuela pública Jules Verne

L’événement Vide grenier La Cavalerie a été mis à jour le 2025-06-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)