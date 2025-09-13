Vide grenier La Chapelle-Huon
Vide grenier La Chapelle-Huon samedi 13 septembre 2025.
Vide grenier
Parking de l’école La Chapelle-Huon Sarthe
Début : 2025-09-13 08:00:00
fin : 2025-09-13 17:00:00
2025-09-13
Organisé par Cour de recré
Buvette et restauration sur place. .
Parking de l’école La Chapelle-Huon 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 6 69 65 99 10
English :
Organized by Cour de recré
German :
Organisiert von Cour de recré
Italiano :
Organizzato da Cour de recré
Espanol :
Organizado por Cour de recré
