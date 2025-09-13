Vide grenier La Chapelle-Huon

Vide grenier La Chapelle-Huon samedi 13 septembre 2025.

Vide grenier

Parking de l’école La Chapelle-Huon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 08:00:00
fin : 2025-09-13 17:00:00

Date(s) :
2025-09-13

Organisé par Cour de recré
Buvette et restauration sur place.   .

Parking de l’école La Chapelle-Huon 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 6 69 65 99 10 

English :

Organized by Cour de recré

German :

Organisiert von Cour de recré

Italiano :

Organizzato da Cour de recré

Espanol :

Organizado por Cour de recré

