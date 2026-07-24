Informations pratiques

La Chapelle-Huon

Vide grenier

Parking de l’école La Chapelle-Huon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 06:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Organisé par Cour de recré

Buvette et restauration sur place. .

Parking de l’école La Chapelle-Huon 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 6 69 65 99 10

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English :

Organized by Cour de recré

L’événement Vide grenier La Chapelle-Huon a été mis à jour le 2026-07-24 par Bureau d’information touristique de Vibraye