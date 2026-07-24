AGENDA · La Chapelle-Huon
Vide grenier La Chapelle-Huon
dimanche 20 septembre 2026 · La Chapelle-Huon
Informations pratiques
La Chapelle-Huon
Vide grenier
Parking de l’école La Chapelle-Huon Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 06:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Organisé par Cour de recré
Buvette et restauration sur place. .
Parking de l’école La Chapelle-Huon 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 6 69 65 99 10
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English :
Organized by Cour de recré
L’événement Vide grenier La Chapelle-Huon a été mis à jour le 2026-07-24 par Bureau d’information touristique de Vibraye