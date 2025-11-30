Vide grenier Complexe sportif La Chapelle-Launay

Vide grenier

Complexe sportif 38 Rue de l’Ebaupin La Chapelle-Launay Loire-Atlantique

Début : 2025-11-30 09:30:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

vide grenier organisé par l’Apel de l’école Saint Thérèse de la Chapelle Launay. .

Complexe sportif 38 Rue de l’Ebaupin La Chapelle-Launay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire apel.lachapellelaunay44260@gmail.com

