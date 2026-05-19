La Chapelle-sur-Furieuse

Vide grenier

La Chapelle-sur-Furieuse Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Organisé par le Club de Loisirs

Petite restauration sur place.

Tarif 2€/m

Annulation en cas de pluie. .

La Chapelle-sur-Furieuse 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 78 68 12

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier La Chapelle-sur-Furieuse a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA