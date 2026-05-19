Vide grenier La Chapelle-sur-Furieuse
Vide grenier La Chapelle-sur-Furieuse dimanche 14 juin 2026.
La Chapelle-sur-Furieuse
Vide grenier
La Chapelle-sur-Furieuse Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Organisé par le Club de Loisirs
Petite restauration sur place.
Tarif 2€/m
Annulation en cas de pluie. .
La Chapelle-sur-Furieuse 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 78 68 12
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier La Chapelle-sur-Furieuse a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA