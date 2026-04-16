Vide grenier La Chartre-sur-le-Loir
Vide grenier La Chartre-sur-le-Loir dimanche 23 août 2026.
La Chartre-sur-le-Loir
Vide grenier
Les Glerches La Chartre-sur-le-Loir Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 06:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Vide grenier à l’hippodrome des Glerches
1€/ml .
Les Glerches La Chartre-sur-le-Loir 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 6 04 67 79 84
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English :
Flea market at the Glerches racecourse
L’événement Vide grenier La Chartre-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée du Loir
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