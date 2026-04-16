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Vide grenier La Chartre-sur-le-Loir

Vide grenier La Chartre-sur-le-Loir dimanche 23 août 2026.

Adresse : Les Glerches

Ville : 72340 La Chartre-sur-le-Loir

Département : Sarthe

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 06:30:00

Tarif :

La Chartre-sur-le-Loir

Vide grenier

Les Glerches La Chartre-sur-le-Loir Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 06:30:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Vide grenier à l’hippodrome des Glerches
1€/ml   .

Les Glerches La Chartre-sur-le-Loir 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 6 04 67 79 84 

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English :

Flea market at the Glerches racecourse

L’événement Vide grenier La Chartre-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée du Loir

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