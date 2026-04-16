La Chartre-sur-le-Loir

Vide grenier

Les Glerches La Chartre-sur-le-Loir Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 06:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Vide grenier à l’hippodrome des Glerches

1€/ml .

Les Glerches La Chartre-sur-le-Loir 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 6 04 67 79 84

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English :

Flea market at the Glerches racecourse

L’événement Vide grenier La Chartre-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée du Loir