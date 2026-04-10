La Crèche

Vide grenier

Stade groussard La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Vide grenier organisé par l’association Les Pink & Co.

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 26 avril au stade Groussard pour notre grand vide grenier au profit de notre trek.

Venez chiner, vendre, flâner et surtout partager un bon moment dans une ambiance conviviale et solidaire.

Buvette et restauration sur place

Stade Groussard à l’angle de la rue du Pairé et de la route de François.

Dimanche 26 avril

⏰ De 8h à 18h. Rdv pour les exposants dès 6h30

pour vous inscrire, Réservations sur hello asso en cliquant sur ce lien:

https://www.helloasso.com/…/evene…/vide-grenier-26-04-26

☎️Pour des renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

Chaque emplacement, chaque achat, chaque visite compte pour nous aider à faire avancer notre aventure On compte sur vous pour venir nombreux… et pour partager autour de vous ! .

Stade groussard La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 80 87 54 poupard.elodiedavid@gmail.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier La Crèche a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Haut Val De Sèvre