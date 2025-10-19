Vide Grenier La Garde-Adhémar

Vide Grenier La Garde-Adhémar dimanche 19 octobre 2025.

Vide Grenier

Centre ancien du village La Garde-Adhémar Drôme

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Vide greniers de fin de saison dans le centre ancien du village

Mise en place à partir de 7h.

Les véhicules ne sont pas admis.

Parkings à proximité.

Buvette petite restauration sur place

Centre ancien du village La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 13 63 40 multiloisirslga@gmail.com

English :

End-of-season garage sale in the old village center

Set up from 7 a.m.

Vehicles not allowed.

Parking nearby.

Refreshments and snacks on site

German :

Flohmarkt zum Saisonende im alten Zentrum des Dorfes

Aufstellung ab 7 Uhr.

Fahrzeuge sind nicht zugelassen.

Parkplätze in der Nähe.

Getränke kleine Speisen vor Ort

Italiano :

Vendita di garage di fine stagione nel centro storico del paese

Allestimento dalle 7 del mattino.

Non sono ammessi veicoli.

Parcheggi nelle vicinanze.

Rinfreschi e spuntini in loco

Espanol :

Venta de garaje de fin de temporada en el centro del antiguo pueblo

Montaje a partir de las 7h.

No se admiten vehículos.

Aparcamientos cercanos.

Refrescos y tentempiés in situ

