Vide Grenier La Garde-Adhémar
Vide Grenier La Garde-Adhémar dimanche 19 octobre 2025.
Vide Grenier
Centre ancien du village La Garde-Adhémar Drôme
Début : 2025-10-19 09:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
2025-10-19
Vide greniers de fin de saison dans le centre ancien du village
Mise en place à partir de 7h.
Les véhicules ne sont pas admis.
Parkings à proximité.
Buvette petite restauration sur place
Centre ancien du village La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 13 63 40 multiloisirslga@gmail.com
English :
End-of-season garage sale in the old village center
Set up from 7 a.m.
Vehicles not allowed.
Parking nearby.
Refreshments and snacks on site
German :
Flohmarkt zum Saisonende im alten Zentrum des Dorfes
Aufstellung ab 7 Uhr.
Fahrzeuge sind nicht zugelassen.
Parkplätze in der Nähe.
Getränke kleine Speisen vor Ort
Italiano :
Vendita di garage di fine stagione nel centro storico del paese
Allestimento dalle 7 del mattino.
Non sono ammessi veicoli.
Parcheggi nelle vicinanze.
Rinfreschi e spuntini in loco
Espanol :
Venta de garaje de fin de temporada en el centro del antiguo pueblo
Montaje a partir de las 7h.
No se admiten vehículos.
Aparcamientos cercanos.
Refrescos y tentempiés in situ
L’événement Vide Grenier La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence