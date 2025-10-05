Vide Grenier Salle des sports La Richardais

Vide Grenier

Salle des sports 27 Rue des Étangs La Richardais Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

Vide grenier organisé par Ô chic solidaire.

Restauration et buvette sur place.

Réservation et inscriptions au 06.98.62.83.47 ou 06.13.79.27.66. .

Salle des sports 27 Rue des Étangs La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 13 79 27 66

