Vide Grenier Salle des sports La Richardais dimanche 5 octobre 2025.
Salle des sports 27 Rue des Étangs La Richardais Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-05 09:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
2025-10-05
Vide grenier organisé par Ô chic solidaire.
Restauration et buvette sur place.
Réservation et inscriptions au 06.98.62.83.47 ou 06.13.79.27.66. .
Salle des sports 27 Rue des Étangs La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 13 79 27 66
