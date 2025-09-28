Vide grenier La Roque-Gageac
Vide grenier La Roque-Gageac dimanche 28 septembre 2025.
Vide grenier
Le Bourg La Roque-Gageac Dordogne
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Le comité de jumelage Saint-Thomas organise un vide-greniers.
Buvette & petite restauration sur place. .
Le Bourg La Roque-Gageac 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 14 58 01 nicolas.guillemet191@orange.fr
English : Vide grenier
Espanol : Vide grenier
