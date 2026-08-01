Informations pratiques

La Selle-sur-le-Bied

Vide grenier

La Selle-sur-le-Bied Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 08:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Le comité des fêtes de La Selle sur le Bied organise son traditionnel vide grenier d’Août, chineurs rendez-vous le dimanche 9 août à partir de 8h00. Tarif 2€50/m linéaire & inscription obligatoire au 06 04 47 62 54 ou cdfsellois45@gmail.com . Buvette et snacks sur place.

Le comité des fêtes de La Selle sur le Bied organise son traditionnel vide grenier d’Août, chineurs rendez-vous le dimanche 9 août à partir de 8h00. Tarif 2€50/m linéaire & inscription obligatoire au 06 04 47 62 54 ou cdfsellois45@gmail.com . Buvette et snacks sur place. .

La Selle-sur-le-Bied 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 04 47 62 54 sdfsellois45@gmail.com

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English :

The La Selle-sur-le-Bied Festival Committee is organizing its traditional August yard sale. Bargain hunters, mark your calendars for Sunday, August 9, starting at 8:00 a.m. Price: 2.50 per linear meter; registration is required at 06 04 47 62 54 or cdfsellois45@gmail.com. Refreshments and snacks available on site.

L’événement Vide grenier La Selle-sur-le-Bied a été mis à jour le 2026-07-30 par OT 3CBO