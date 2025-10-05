Vide grenier la sevanaise Pertuis

Vide grenier la sevanaise Pertuis dimanche 5 octobre 2025.

Vide grenier la sevanaise

Dimanche 5 octobre 2025. Place Garcin Pertuis Vaucluse

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Le dimanche 05 octobre est organisé un vide grenier » La Sévanaise », Place Garcin

Place Garcin Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 78 25 89

English :

On Sunday, October 05, « La Sévanaise » flea market will be held in Place Garcin

German :

Am Sonntag, den 05. Oktober findet ein Flohmarkt « La Sévanaise » auf dem Place Garcin statt

Italiano :

Il mercato delle pulci « La Sévanaise » si terrà domenica 5 ottobre in Place Garcin

Espanol :

El mercadillo « La Sévanaise » se celebrará el domingo 05 de octubre en la Place Garcin

L’événement Vide grenier la sevanaise Pertuis a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme de Pertuis