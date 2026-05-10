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Vide-grenier La Vallée-Mulâtre

Vide-grenier La Vallée-Mulâtre dimanche 28 juin 2026.

Ville : 02110 La Vallée-Mulâtre

Département : Aisne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

La Vallée-Mulâtre

Vide-grenier

La Vallée-Mulâtre Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Le comité des fêtes de la Vallée Mulâtre organise un vide grenier.
Restauration et buvette.
Le comité des fêtes de la Vallée Mulâtre organise un vide grenier.
Restauration et buvette.   .

La Vallée-Mulâtre 02110 Aisne Hauts-de-France +33 7 69 32 34 37 

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English :

The Vallée Mulâtre festival committee is organizing a garage sale.
Catering and refreshments.

L’événement Vide-grenier La Vallée-Mulâtre a été mis à jour le 2026-05-10 par OT du Pays de Thiérache