La Vallée-Mulâtre

Vide-grenier

La Vallée-Mulâtre Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Le comité des fêtes de la Vallée Mulâtre organise un vide grenier.

Restauration et buvette.

Le comité des fêtes de la Vallée Mulâtre organise un vide grenier.

Restauration et buvette. .

La Vallée-Mulâtre 02110 Aisne Hauts-de-France +33 7 69 32 34 37

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English :

The Vallée Mulâtre festival committee is organizing a garage sale.

Catering and refreshments.

L’événement Vide-grenier La Vallée-Mulâtre a été mis à jour le 2026-05-10 par OT du Pays de Thiérache