Vide-grenier La Vallée-Mulâtre
Vide-grenier La Vallée-Mulâtre dimanche 28 juin 2026.
La Vallée-Mulâtre
Vide-grenier
La Vallée-Mulâtre Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Le comité des fêtes de la Vallée Mulâtre organise un vide grenier.
Restauration et buvette.
Le comité des fêtes de la Vallée Mulâtre organise un vide grenier.
Restauration et buvette. .
La Vallée-Mulâtre 02110 Aisne Hauts-de-France +33 7 69 32 34 37
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English :
The Vallée Mulâtre festival committee is organizing a garage sale.
Catering and refreshments.
L’événement Vide-grenier La Vallée-Mulâtre a été mis à jour le 2026-05-10 par OT du Pays de Thiérache