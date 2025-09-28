VIDE GRENIER La Féculerie, HARSAULT La Vôge-les-Bains
VIDE GRENIER La Féculerie, HARSAULT La Vôge-les-Bains dimanche 28 septembre 2025.
VIDE GRENIER
La Féculerie, HARSAULT 1200 le moulin Gentrey La Vôge-les-Bains Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28 07:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
Date(s) :
2025-09-28
Venez nombreux pour chiner au vide grenier de La Féculerie !
Buvette et restauration sur place.
(Prix de l’emplacement 2 €/mètre)Tout public
0 .
La Féculerie, HARSAULT 1200 le moulin Gentrey La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 22 66
English :
Come and bargain-hunt at La Féculerie’s garage sale!
Refreshments and catering on site.
(Pitch price: 2 ?/metre)
German :
Kommen Sie zahlreich, um auf dem Flohmarkt von La Féculerie nach Schnäppchen zu suchen!
Getränke und Essen vor Ort.
(Preis des Standplatzes: 2 ?/Meter)
Italiano :
Venite tutti alla vendita di garage de La Féculerie!
Rinfresco e cibo in loco.
(Prezzo della piazzola: 2 €/metro)
Espanol :
Venid todos a la venta de garaje de La Féculerie
Refrescos y comida in situ.
(Precio de la parcela: 2 €/metro)
L’événement VIDE GRENIER La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-06 par OT EPINAL ET SA REGION