vide grenier – Labatut 22 juin 2025 07:00

Landes

vide grenier salle des fêtes Labatut Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 07:00:00

fin : 2025-06-22 18:00:00

Date(s) :

2025-06-22

Vide grenier organisé par la section cyclos de l’ASBL à la salle des fêtes de Labatut. Sur place buvette et restauration.

salle des fêtes

Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 23 33

English : vide grenier

Flea market organized by the ASBL cyclos section at the Labatut village hall. On-site refreshments and catering.

German : vide grenier

Vide grenier organisé par la section cyclos de l’ASBL à la salle des fêtes de Labatut. Vor Ort Getränke- und Essensstände.

Italiano :

Mercatino delle pulci organizzato dalla sezione ciclistica dell’ASBL presso la sala del villaggio di Labatut. Ristoro e ristorazione sul posto.

Espanol : vide grenier

Mercadillo organizado por la sección de ciclismo de la ASBL en el ayuntamiento de Labatut. Refrescos y catering in situ.

