Vide grenier Laguiole

Profitez du vide grenier organisé par le Rotaract Nord Aveyron, le dimanche 13 juillet de 6h à 17h, place du Foirail !

Glace et buvette sur place.

Bulletin d’inscription par mail rotaract.nordaveyron@gmail.com

6 € les 2 mètres .

Place du Foirail Laguiole 12210 Aveyron Occitanie rotaract.nordaveyron@gmail.com

English :

Take advantage of the garage sale organized by Rotaract Nord Aveyron, on Sunday July 13 from 6am to 5pm, place du Foirail!

Ice cream and refreshments on site.

German :

Nutzen Sie den von Rotaract Nord Aveyron organisierten Flohmarkt am Sonntag, den 13. Juli von 6 bis 17 Uhr auf dem Place du Foirail!

Eis und Getränke vor Ort.

Italiano :

Approfittate della vendita di garage organizzata dal Rotaract Nord Aveyron domenica 13 luglio dalle 6 alle 17 in Place du Foirail!

Gelato e rinfreschi sul posto.

Espanol :

Aproveche la venta de garaje organizada por Rotaract Nord Aveyron el domingo 13 de julio de 6:00 a 17:00 en la Place du Foirail

Helados y refrescos in situ.

