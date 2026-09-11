Informations pratiques

Lahontan

Vide grenier

Lahontan Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Envie de faire de bonnes affaires, de chiner, de trouver votre bonheur à petits prix ? Rendez-vous à au vide grenier, organisé en inter associations ! Bibelots, vêtements, jouets enfants et autres pépites, vous attendent.

Pour les petites faims, sandwichs, pâtisseries, ainsi qu’une buvette seront mis en place sur place. .

Lahontan 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 99 42 19

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Lahontan a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Béarn des Gaves