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AGENDA · Lahontan

Vide grenier Lahontan

dimanche 4 octobre 2026 · Lahontan

Vide grenier Lahontan

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
64270 Lahontan
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Lahontan

Vide grenier

Lahontan Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Envie de faire de bonnes affaires, de chiner, de trouver votre bonheur à petits prix ? Rendez-vous à au vide grenier, organisé en inter associations ! Bibelots, vêtements, jouets enfants et autres pépites, vous attendent.
Pour les petites faims, sandwichs, pâtisseries, ainsi qu’une buvette seront mis en place sur place.   .

Lahontan 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 99 42 19 

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Lahontan a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Béarn des Gaves