Vide grenier Lalinde

Vide grenier Place de la Bazinie Lalinde 2026-04-12

Vide grenier Lalinde dimanche 12 avril 2026.

Vide grenier

Place de la Bazinie Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Venez vendre ou chiner les différents objets sur les stands !
Buvette et restauration sur place.   .

Place de la Bazinie Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 05 55 76 

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Lalinde a été mis à jour le 2026-03-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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