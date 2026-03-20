Vide grenier Lalinde
Vide grenier Lalinde dimanche 12 avril 2026.
Vide grenier
Place de la Bazinie Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Venez vendre ou chiner les différents objets sur les stands !
Buvette et restauration sur place. .
Place de la Bazinie Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 05 55 76
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Lalinde a été mis à jour le 2026-03-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides