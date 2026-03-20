Vide grenier

Place de la Bazinie Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Venez vendre ou chiner les différents objets sur les stands !

Buvette et restauration sur place. .

Place de la Bazinie Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 05 55 76

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Lalinde a été mis à jour le 2026-03-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides