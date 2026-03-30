Vide grenier

Square Lignac Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Venez chiner les objets proposés par les exposants ! Peut-être trouverez-vous votre bonheur ?

Buvette et restauration sur place. .

Square Lignac Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 50 30 57 lalindehandball@gmail.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Lalinde a été mis à jour le 2026-03-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides