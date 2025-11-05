Vide-grenier Landivisiau
Vide-grenier Landivisiau dimanche 22 février 2026.
Vide-grenier
Salle de Kervanous Landivisiau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 09:00:00
fin : 2026-02-22 18:00:00
Date(s) :
2026-02-22
Plus de 300 m de déballage en intérieur (2 salles couvertes) et déballage également en extérieur.
Exposants 3 € le mètre linéaire, tables et chaises fournies, 1 € le portant.
Réservation obligatoire.
Restauration sur place boissons, barbecue, frites, bonbons, crêpes … .
Salle de Kervanous Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 6 22 21 22 30
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Vide-grenier Landivisiau a été mis à jour le 2025-11-05 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX