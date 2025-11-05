Vide-grenier

Salle de Kervanous Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 09:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Plus de 300 m de déballage en intérieur (2 salles couvertes) et déballage également en extérieur.

Exposants 3 € le mètre linéaire, tables et chaises fournies, 1 € le portant.

Réservation obligatoire.

Restauration sur place boissons, barbecue, frites, bonbons, crêpes … .

Salle de Kervanous Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 6 22 21 22 30

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vide-grenier Landivisiau a été mis à jour le 2025-11-05 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX