Vide Grenier | Langeac Langeac

Ile d’Amour Langeac Haute-Loire

Début : Lundi 2025-07-14 08:00:00

fin : 2025-07-14 17:00:00

2025-07-14

Vide-grenier organisé par la FNATH à l’île d’amour de Langeac avec buvette et petite restauration sur place. Inscription à compter du 13/06 au 06 03 46 13 61 ou 06 24 60 81 00.

Ile d’Amour Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 46 13 61 fnathsectionlangeac@gmail.com

English :

Garage sale organized by FNATH at Langeac’s Ile d’Amour, with refreshments and snacks on site. Registration from 13/06 on 06 03 46 13 61 or 06 24 60 81 00.

German :

Von der FNATH organisierter Flohmarkt auf der Ile d’amour in Langeac mit Getränken und kleinen Speisen vor Ort. Anmeldung ab dem 13/06 unter 06 03 46 13 61 oder 06 24 60 81 00.

Italiano :

Vendita di garage organizzata dalla FNATH sull’Ile d’Amour a Langeac, con rinfreschi e spuntini sul posto. Iscrizioni dal 13/06 allo 06 03 46 13 61 o allo 06 24 60 81 00.

Espanol :

Venta de garaje organizada por la FNATH en la Ile d’Amour de Langeac, con refrescos y tentempiés in situ. Inscripciones a partir del 13/06 en el 06 03 46 13 61 o 06 24 60 81 00.

