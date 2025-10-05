Vide grenier A la salle du Nébouzan Lannemezan
Vide grenier A la salle du Nébouzan Lannemezan dimanche 5 octobre 2025.
Vide grenier
A la salle du Nébouzan 45 avenue Montaigne Lannemezan Hautes-Pyrénées
Début : 2025-10-05 07:30:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
2025-10-05
Vide grenier organisé par les pétanqueurs du Plateau
3€ le mètre à l’ intérieur et 2.50€ à l’extérieur avec véhicule.
Buvette et restauration sur place
Réservations au 06 72 77 94 16 ou au 09 20 10 24 48
A la salle du Nébouzan 45 avenue Montaigne Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 20 10 24 48
English :
Flea market organized by the Plateau petanque club
3? per metre indoors and 2.50? outdoors with vehicle.
Refreshments and snacks on site
Reservations on 06 72 77 94 16 or 09 20 10 24 48
German :
Flohmarkt, organisiert von den Pétanqueurs du Plateau
3? pro Meter im Innenbereich und 2.50? im Außenbereich mit Fahrzeug.
Getränke und Speisen vor Ort
Reservierungen unter 06 72 77 94 16 oder 09 20 10 24 48
Italiano :
Mercatino delle pulci organizzato dal club di bocce del Plateau
3? al metro all’interno e 2,50? all’esterno con veicolo.
Rinfreschi e cibo in loco
Prenotazioni allo 06 72 77 94 16 o allo 09 20 10 24 48
Espanol :
Mercadillo organizado por el club de petanca Plateau
3? por metro en el interior y 2,50? en el exterior con vehículo.
Refrescos y comida in situ
Reservas en el 06 72 77 94 16 o en el 09 20 10 24 48
