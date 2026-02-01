Vide-grenier Salle de Kergroas Lannilis
Vide-grenier Salle de Kergroas Lannilis dimanche 22 février 2026.
Vide-grenier
Salle de Kergroas Place de Kergroas Lannilis Finistère
Début : 2026-02-22 09:00:00
fin : 2026-02-22 16:00:00
2026-02-22
Organisé par l’association Ar Moutig.
Buvette et restauration sur place. .
Salle de Kergroas Place de Kergroas Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 6 25 70 35 16
