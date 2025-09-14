VIDE GRENIER Lanta
VIDE GRENIER Lanta dimanche 14 septembre 2025.
VIDE GRENIER
PLACE DU MARCHÉ/ AVENUE DE LA GARE/ CHEMIN DES ÉCOLES Lanta Haute-Garonne
Début : 2025-09-14 09:00:00
fin : 2025-09-14 17:00:00
Venez faire des emplettes le dimanche 14 septembre à Lanta !
Ouverture au public de 9h à 17h.
Les emplacements sont à 3€ le mètre linéaire, sur place se trouvera une buvette et de la restauration rapide.
Si vous souhaitez devenir exposants, vous pouvez envoyer le coupon sur l’affiche à la mairie de Lanta. .
PLACE DU MARCHÉ/ AVENUE DE LA GARE/ CHEMIN DES ÉCOLES Lanta 31570 Haute-Garonne Occitanie videgrenierlanta@gmail.com
English :
Come shopping on Sunday, September 14 in Lanta!
German :
Kommen Sie am Sonntag, den 14. September zum Einkaufen nach Lanta!
Italiano :
Venite a fare shopping domenica 14 settembre a Lanta!
Espanol :
¡Venga a hacer sus compras el domingo 14 de septiembre en Lanta!
